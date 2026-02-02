МЗС Украины обратилось к ФИФА из-за позиции Инфантино
Мощная дипломатия
14 минут назад
Фото - Getty Images
Министр иностранных дел Украины Андрей Сыбига отреагировал на заявление президента ФИФА Джанни Инфантино, который поддерживает возвращение юношеских команд РФ в международный футбол.
679 украинских девочек и мальчиков никогда не смогут играть в футбол - Россия их убила. И она продолжает убивать еще больше, пока моральные дегенераты предлагают отменить запреты. Несмотря на то, что Россия не прекратила войну. Будущие поколения сочтут это позором, подобным Олимпиаде 1936 года, - написал Сибига в Х.
УАФ возмущена позицией ФИФА по поводу возвращения РФ в футбол.