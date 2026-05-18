Сергей Разумовский

Сборная Хорватии объявила официальную заявку на чемпионат мира-2026. Главный тренер команды Златко Далич определил список футболистов, которые будут представлять страну на турнире в США, Мексике и Канаде.

Вратари: Доминик Ливакович (Динамо Загреб), Доминик Котарски (Копенгаген), Ивор Пандур (Галл Сити).

Защитники: Йошко Гвардиол (Манчестер Сити), Дуе Чалета-Цар (Реал Сосьедад), Йосип Шутало (Аякс), Йосип Станишич (Бавария), Марин Понграич (Фиорентина), Мартин Эрлич (Мидтьюлланд), Лука Вушкович (Гамбург / Тоттенхэм).

Полузащитники: Лука Модрич (Милан), Матео Ковачич (Манчестер Сити), Марио Пашалич (Аталанта), Никола Влашич (Торино), Лука Сучич (Реал Сосьедад), Мартин Батурина (Комо), Кристиан Якич (Аугсбург), Петар Сучич (Интер), Никола Моро (Болонья), Тони Фрук (Риека).

Нападающие: Иван Перишич (ПСВ), Андрей Крамарич (Хоффенхайм), Анте Будимир (Осасуна), Марко Пашалич (Орландо Сити), Петар Муса (Даллас), Игор Матанович (Фрайбург).

В заявке хорватов нашлось место как для опытных лидеров команды, в частности 40-летнего Луки Модрича, Ивана Перишича, Матео Ковачича и Андрея Крамарича, так и для более молодых футболистов, среди которых Петар Сучич, Мартин Батурина и другие.

Чемпионат мира-2026 пройдет с 11 июня по 19 июля 2026 года сразу в трех странах — США, Мексике и Канаде. По итогам жеребьевки сборная Хорватии попала в группу L, где её соперниками станут Англия, Гана и Панама.

Свой первый матч на турнире команда Златко Далича проведет 17 июня против сборной Англии.