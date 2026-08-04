Сергей Разумовский

Новым главным тренером юношеской сборной Украины U-19 станет Олег Лужный. 57-летний специалист заменит на этом посту Дмитрия Михайленко. Своё назначение Лужный подтвердил Sport.ua.

В тренерской карьере Лужного были работа в латвийской Венте, киевском Динамо и симферопольской Таврии. Также он имеет значительный опыт выступлений на высшем уровне как футболист.

Таким образом, [назначение приобрело официальный характер]. Перед тренерами наших юношеских сборных – в частности, U-18, U-19, U-21 стоит главная задача – подготовить хороших игроков для первой команды. И чем лучше мы будем это делать, тем быстрее наши молодые ребята попадут в ряды национальной сборной. Я должен приступить осенью. Юношескую сборную (U-19) ожидает международный турнир в Испании в сентябре. Наша команда должна собраться в этой стране 19-го числа. Мы только начали работать. Олег Лужный

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