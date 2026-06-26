Сергей Разумовский

ЛНЗ определился с местом проведения домашних матчей в Лиге конференций. Как сообщает пресс-служба черкасского клуба, свои еврокубковые поединки «фиолетовые» будут принимать в Польше.

Домашней ареной ЛНЗ на время выступлений в еврокубках станет Orlen Stadion в городе Плоцк. Именно на этом стадионе проводит свои матчи польская Висла Плоцк.

Первый исторический домашний матч ЛНЗ в еврокубках состоится 23 июля. Во втором квалификационном раунде Лиги конференций украинский клуб сыграет против бельгийского Гента. Поэтому будет очень сложно добиться еще одного поединка на этой арене.

Для ЛНЗ этот поединок станет особенным, так как команда впервые в своей истории выступит на международной арене. Из-за невозможности проводить еврокубковые матчи в Украине клуб, как и многие другие украинские представители в турнирах УЕФА, вынужден искать нейтральное поле за границей.

Ранее сообщалось, что защитник ЛНЗ отправится к амбициозному новичку УПЛ.