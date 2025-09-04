Павел Василенко

На базе сборной Португалии установлен памятник в честь Диогу Жоты, сообщила пресс-служба организации.

Вчера игроки Роберто Мартинеса почтили память Жоты, его брата Андре Силвы и бывшего игрока сборной Жорже Кошты, который умер в августе.

3 июля 28-летний Жота и его 25-летний брат погибли в автомобильной аварии в Испании. Автомобиль, которым управлял игрок Ливерпуля, превышал скорость. При попытке обгона у автомобиля лопнула шина, из-за чего игрок потерял управление.

Диогу Жота перешел в Ливерпуль в 2020 году из Вулверхэмптона за 44,7 млн ​​евро. С тех пор он сыграл 182 матча за красных, забил 65 голов и отдал 26 результативных передач. За это время он выиграл три титула с красными: АПЛ (2024/25), Кубок Англии (2021/22) и Кубок лиги (2021/22).

В составе сборной Португалии Жота провел 49 матчей и забил 14 мячей.