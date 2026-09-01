Сергей Разумовский

Вратарь киевского Динамо Вячеслав Суркис удалил свой аккаунт в Instagram после разгромного поражения команды от Буковины в матче четвертого тура украинской Премьер-лиги.

Встреча в Каменце-Подольском завершилась победой номинальных хозяев со счетом 3:0. Для Динамо этот результат стал одним из самых неудачных в начале сезона и вызвал бурную реакцию болельщиков.

Вячеслав Суркис начал матч в стартовом составе столичной команды, однако допустил несколько серьезных ошибок. Две его результативные ошибки привели к пропущенным голам. Еще один мяч после неудачного действия вратаря в конце концов отменили из-за нарушения правил на начальной стадии атаки.

После второго пропущенного гола Суркис обратился к тренерскому штабу с просьбой о замене. По словам главного тренера Динамо Игоря Костюка, вратарь чувствовал необходимость покинуть поле, поэтому наставник согласился на его просьбу.

После окончания матча страница Вячеслава Суркиса в Instagram стала недоступной. Вратарь не сообщил причины такого решения. Вероятно, оно связано с большим количеством критических комментариев после неудачного выступления против Буковины.