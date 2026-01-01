Челси разорвал контракт с Энцо Мареской и сейчас ищет нового тренера. С вакантной должностью на «Стемфорд Бридж» уже связывают несколько громких имен, сообщает Football.London.

Одним из ведущих кандидатов называют Лиама Росьеньора, который успешно работает с фарм-клубом «аристократов» Страсбуром. Руководство «синих» было очень впечатлено работой 41-летнего тренера в Лиге 1, а связи между двумя клубами делают его очевидным претендентом на замену Марески.

По информации источника, Челси не рассматривает кандидатуры Сеска Фабрегаса (Комо), Роберто Де Дзерби (Марсель), Франческо Фариоли (Порту) и легендарного Джона Терри, который работает в молодежном секторе клуба.

Мареска работал в Челси последние полтора сезона. Итальянец привел команду к победе в Лиге конференций УЕФА и КЧС.

