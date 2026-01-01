Комментатор Setanra Sports Игорь Бойко высказался о отставке Энцо Марески с поста главного тренера Челси.

«Челси» всё-таки решил уволить Энцо Мареску. Нет смысла смотреть на результаты команды или её игру, так как в общем всё было в порядке. Главный тренер работал очень хорошо.

Увольнение произошло по весьма популярной причине - разногласия между руководителем и подчинённым.

Мареска ещё с лета хотел более опытных игроков, чтобы команда делала шаги вперёд, но план «Челси» таких подписаний не предусматривает. У клуба свой подход. Мареска говорил, что ему нужен новый центральный защитник после травмы Колвилла, но никого не взяли, тогда как номинальная замена Хато - вообще не был в планах тренера. Теперь пошли слухи, что от Марески ждут меньше участия Нету и больше Эстевана, так как он будущее клуба. Похоже, этого было достаточно.

В итоге всё закончилось очевидным решением - увольнением. Мареска не просто имел разногласия, но ещё и говорил об этом публично, - написал Бойко в своём Telegram-канале.