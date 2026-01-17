На Зинченко появились новые претенденты
Футболист близок к смене клуба
около 2 часов назад
Фото - ФК Ноттингем Форест
Защитник сборной Украины Александр Зинченко в ближайшее время может досрочно покинуть Ноттингем Форест.
Как сообщает Topskills Sports UK, английский клуб достиг договоренности о прекращении арендного соглашения, после чего украинец вернется в лондонский Арсенал.
Вариантами для продолжения карьеры футболиста называют Рому и саудовский Аль-Хилаль, который готов предложить контракт с высокими финансовыми условиями.
Зинченко в этом сезоне провел за Ноттингем 10 матчей в различных турнирах: без результативных действий.
«Лесники» в настоящее время занимают 17-е место в Английской Премьер-лиге, имея в своем активе 21 очко после 21 поединка.
Ранее была информация, что Зинченко интересен клубам АПЛ.