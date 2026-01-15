Ноттингем Форест внес изменения в заявку на Лигу Европы, вернув в список Олу Айна и исключив из состава Александра Зинченко.

Защитник сборной Нигерии пропустил несколько месяцев после серьезного повреждения задней поверхности бедра, которое он получил в сентябре. Недавно Айна полностью восстановился и уже принял участие в матчах АПЛ против Астон Виллы и Вест Хэма. Именно его отсутствие ранее вызвало включение Зинченко в еврокубковую заявку. Однако украинский футболист в этом сезоне получает минимальное игровое время. Зинченко провел лишь пять поединков в рамках Премьер-лиги и не смог убедить тренерский штаб в своей необходимости, сообщило The Athletic.

В данный момент Форест располагается на 11 позиции в таблице Лиги Европы и продолжает борьбу за прямое попадание в плей-офф.

Ранее тренер Ноттингем Форест раскритиковал своих футболистов после вылета из Кубка Англии.