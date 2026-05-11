Сергей Разумовский

Матч 29-го тура украинской Премьер-лиги между Колосом и Оболонью состоится в Киеве. Об этом сообщила пресс-служба ковалевского клуба.

По договоренности между клубами поединок, в котором номинальным хозяином будет Колос, пройдет на Оболонь-Арене. Игра запланирована на воскресенье, 17 мая, стартовый свисток должен прозвучать в 15:30.

В Колосе также сообщили, что билеты на матч появятся в продаже позже на специализированном портале для футбольных событий. Ссылка на продажу будет опубликована на официальном сайте клуба и в социальных сетях.

Вероятной причиной такого решения является календарь ковальцев в конце сезона. Посреди недели Колос должен провести в Киеве важный матч против Динамо в борьбе за четвертое место. Поэтому команда, очевидно, стремится остаться в столице и избежать дополнительных переездов в условиях плотного графика с двумя матчами в неделю.

В настоящее время Колос занимает шестое место в турнирной таблице УПЛ, имея 46 очков. Команда продолжает борьбу за места в верхней части таблицы вместе с Динамо, у которого 48 баллов, и Металлистом 1925, который также набрал 46 очков.

Оболонь находится на 11-й позиции с 28 очками, учитывая техническую победу 3:0 над Александрией. Киевский клуб имеет неплохие шансы сохранить прописку в УПЛ напрямую и, вероятно, избежать обострения борьбы с Кудривкой за выживание.

Перенос матча Колос – Оболонь в Киев стал еще одним примером неоднозначной тенденции в конце сезона. Номинальные хозяева соглашаются проводить домашние поединки фактически на выезде или на поле соперника.

Ранее сообщалось, что Полтава после домашнего матча с Шахтером во Львове также проведет номинально домашнюю игру против Динамо не в Кропивницком, а в Киеве.