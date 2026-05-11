Сергей Разумовский

Матч 29-го тура украинской Премьер-лиги между Полтавой и Динамо изменил место проведения. По информации Telegram-канала Динамо Киев Inside, поединок пройдет не в Кропивницком, как предполагалось ранее, а в Киеве.

В сообщении источника указывается, что Полтава согласилась пойти навстречу киевскому клубу и избежать организации матча в Кропивницком. На данный момент точная арена, на которой должна состояться встреча, еще определяется.

Это уже не первый подобный случай с участием Полтавы в конце сезона. Ранее клуб договорился с Шахтером о переносе своего домашнего матча во Львов. Именно там команда провела поединок против донецкого клуба, который завершился разгромным поражением Полтавы со счетом 0:4.

Та неудача имела для Полтавы серьезные турнирные последствия. После поражения от Шахтера команда официально потеряла шансы сохранить место в УПЛ и досрочно вылетела из элитного дивизиона за три тура до завершения чемпионата.

Для Шахтера же тот матч, напротив, стал историческим. Победа над Полтавой позволила донецкому клубу досрочно оформить чемпионский титул сезона. Это золото стало для «горняков» уже 16-м в истории чемпионатов независимой Украины.

Интересно, что ранее президент Полтавы Сергей Иващенко заявлял о проведении домашних матчей в Кропивницком следующее:

Вначале были небольшие моменты, которые потом разрешились. На тот момент мы уже подписали с Кропивницким договор, мы пожали друг другу руки, мы подписали договор на год, и я не вижу возможности, скажем, его нарушать. По одной простой причине – нужно оставаться людьми. Мы пожали руки, мы должны работать. Сергей Иващенко