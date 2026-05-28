Сергей Разумовский

Валентин Моргун официально стал игроком Колоса. О подписании голкипера сообщила пресс-служба коваливского клуба.

24-летний вратарь стал первым новичком Колоса в этом межсезонье. Контракт с футболистом вступит в силу 1 июля и будет рассчитан на три года. Таким образом, Моргун начнет новый этап карьеры уже в составе команды из Коваливки.

Валентин Моргун является воспитанником академий харьковского Металлиста и киевского Динамо. Именно в структуре столичного клуба вратарь прошел важный этап футбольного становления. В сезоне-2016/17 он был признан лучшим голкипером первенства Украины U-16, выступая за Динамо.

После этого Моргун продолжил развитие в системе киевлян, где прошел через юношескую и молодежную команды. Также голкипер имеет опыт выступлений в Юношеской лиге УЕФА. Кроме клубной карьеры, Моргун привлекался в юношеские сборные Украины разных возрастных категорий.

За первую команду Динамо Моргун дебютировал лишь в начале апреля 2025 года. Его первым матчем на взрослом уровне в составе киевлян стал победный поединок четвертьфинала Кубка Украины против львовского Руха, который завершился со счетом 1:0. После этого вратарь получил шанс и в полуфинальном матче турнира против черновицкой Буковины, где Динамо одержало победу со счетом 4:1.

Первый матч в высшем дивизионе чемпионата Украины Моргун провел в 30-м туре УПЛ сезона-2024/25. Символично, что его дебют в УПЛ состоялся именно в игре против Колоса. Тот поединок завершился ничьей 1:1, а вратарь вышел в стартовом составе Динамо и отыграл все 90 минут.

В сезоне-2025/2026 Моргун успел провести два матча в рамках украинской Премьер-лиги и еще один поединок в Кубке Украины. В этих встречах голкипер пропустил шесть мячей. Всего за первую команду Динамо он сыграл шесть матчей, один из которых «всухую». Всего в составе киевлян вратарь пропустил восемь мячей.

Ранее Динамо назначило нового тренера, который ранее обыгрывал Шахтер.