Главный тренер Эпицентра Сергей Нагорняк подвел итоги стартового матча 10 тура УПЛ против Александрии (1:0). Его слова приводит УПЛ ТВ.

Очень тяжелая игра. Я доволен ребятами, проявили характер во втором тайме. Почему - потому что во втором тайме у нас, давайте откровенно, почти ничего не получалось, не получалась контригра, очень быстро теряли мячи – и из-за этого мы чувствовали постоянное давление команды соперника.

Мы могли закрыть игру еще в первом тайме, у нас столько предпосылок было для взятия ворот, не шел где-то последний и предпоследний пас. Но мы столько натерпелись, что, думаю, эта победа – как подарок для ребят за то вдохновение, с которым они работали.

Плохой второй тайм? Если в первом ребята молодцы, рисковали, всегда на мяче играли, мы спокойно проходили за счет 1-2 касаний середину поля, выбегали, ничего не дали создать «Александрии» кроме стандартов. Во втором тайме у нас как раз это не получалось. Ну, и нужно отдать должное Александрии - они добавили, сделали замены, началось сумасшедшее давление.

Но, в принципе, то, к чему мы готовились, так оно и было – что эти длинные передачи, мы ко всему этому готовились. В конце, возможно, нам повезло - мы же это не скрываем. Но я думаю, что ребята заслужили эту победу, - сказал Нагорняк.