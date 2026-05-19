Сергей Разумовский

КДК УАФ принял решение оштрафовать Чернигов и дисквалифицировать главного тренера Валерия Черного из-за его поведения в матче 27-го тура Первой лиги против Черноморца (2:2). Об этом сообщает пресс-служба УАФ.

Рассмотрев материалы по матчу 27-го тура чемпионата Украины среди команд клубов первой лиги сезона 2025/26 ФК «Чернигов» Чернигов – ФК «Черноморец» Одесса, который состоялся 09 мая 2026 года, КДК отстранил главного тренера ФК «Чернигов» Чернигов Черного В. от участия в соревнованиях на 4 (четыре) матча и обязал Черного В. уплатить обязательный денежный взнос в размере 50 000 (пятьдесят тысяч) гривен (за повторное использование оскорбительных, непристойных, обидных слов в адрес арбитра матча), обязал ФК «Чернигов» Чернигов уплатить обязательный денежный взнос в размере 10 000 (десять тысяч) гривен (за несанкционированное появление в игровой зоне постороннего лица), обязал ФК «Чернигов» Чернигов уплатить обязательный денежный взнос в размере 12 500 (двенадцать тысяч пятьсот) гривен (за действия болельщиков, которые привели к приостановке матча). РФС

На данный момент неизвестно, распространяется ли дисквалификация на Кубок Украины. Дело в том, что в финале турнира представитель Первой лиги сыграет против Динамо. Игра состоится уже завтра, 20 мая, во Львове. Начало – в 18:00.