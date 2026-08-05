Сергей Разумовский

Журналист Владимир Звєров сообщил новые подробности о задержании бывшего президента Украинской ассоциации футбола Андрея Павелко в Братиславе.

По информации медийника, в настоящее время Павелко находится в следственном изоляторе на территории Словакии и ожидает проведения процедуры экстрадиции. Звєров подчеркнул, что этот процесс имеет сложный юридический и процессуальный характер и может потребовать определенного времени.

Ранее Офис генерального прокурора Украины объявил Павелко в международный розыск в рамках уголовного производства. Во время задержания в Братиславе правоохранители обнаружили соответствующую международную отметку в отношении бывшего руководителя УАФ.

Звєров отметил, что в системе международного розыска существуют разные уровни в зависимости от тяжести правонарушения, в котором подозревают лицо. По данным журналиста, в отношении Павелко могла действовать так называемая красная карточка. Она предусматривает задержание человека и запуск процедуры его передачи государству, которое объявило подозреваемого в розыск.

В данном случае речь идет о возможной экстрадиции Павелко в Украину, где он должен ответить в рамках уголовного производства. В то же время окончательное решение о передаче принимают компетентные органы страны, на территории которой произошло задержание.

По предварительной оценке Звєрова, процедура экстрадиции при таких обстоятельствах может занять не несколько месяцев, а примерно четыре или пять недель. Точные сроки будут зависеть от решений словацкой стороны, судебных процедур и подготовки необходимых документов.

Если экстрадицию согласуют, Павелко могут передать украинским правоохранителям на государственной границе между Словакией и Украиной. Именно такой порядок предусматривает передача задержанного представителям страны, которая инициировала его розыск.

Таким образом, возвращение Андрея Павелко в Украину может состояться уже в августе. В то же время на данный момент это лишь вероятный сценарий, а окончательные сроки и условия экстрадиции должны определить словацкие и украинские компетентные органы.