Сергей Разумовский

Киевское Динамо сегодня, 30 июля, сыграет ответный матч второго квалификационного раунда Лиги Европы УЕФА. Соперником украинского клуба станет греческий ПАОК. Поединок в Салониках будет чрезвычайно важным для команды Игоря Костюка, ведь именно по его итогам определится участник следующей стадии еврокубкового турнира.

Игра состоится на домашней арене ПАОК — стадионе Тумба в Салониках. Стартовый свисток прозвучит в 20:45 по киевскому времени. Обслуживать встречу будет польская бригада арбитров, а главным судьей назначен Дамиан Сильвестжак.

Накануне матча футболисты Динамо провели открытое тренировку. Представители клубной пресс-службы опубликовали видео с занятия, на котором можно было оценить физическое состояние игроков и атмосферу в команде.

Отдельное внимание привлек новичок киевского клуба Пьер Мунгенге. Футболист, который перешел в Динамо из французского ПСЖ, активно работал вместе с партнерами. Уже во время беговых упражнений он не выглядел слабее других игроков команды и старался работать наравне с новыми одноклубниками.

На тренировке также были замечены опытные лидеры Динамо Андрей Ярмоленко и Виталий Буяльский. Ветераны команды оживленно общались между собой. В соцсетях часть поклонников киевского клуба уже предполагает, что оба футболиста могут впервые в сезоне выйти в стартовом составе в будущей игре.

Подготовка Матвея Пономаренко также не осталась без внимания. Молодой нападающий не забивал на протяжении трех матчей подряд, что является нетипичной для него серией. В то же время по его действиям на тренировке была заметна настоящая «жажда».

Прямую трансляцию матча ПАОК – Динамо можно будет посмотреть сегодня!