Павел Василенко

Киевское Динамо продолжает подготовку к первому матчу третьего квалификационного раунда Лиги конференций, в котором команда встретится с азербайджанским Карабахом.

После выездного поединка второго раунда квалификации Лиги Европы против греческого ПАОК команда вернулась в польский Люблин. В пятницу футболисты провели восстановительные мероприятия, а суббота стала для них выходным днем, сообщает пресс-служба Динамо.

В воскресенье динамовцы возобновили тренировочный процесс. Занятие проходило в двух группах с разницей в полчаса. Игроки работали как на футбольном поле, так и в тренажерном зале.

Перед началом тренировки команда поздравила с днем рождения тренера по физической подготовке Владимира Клименко. После этого футболисты выполнили разминку, упражнения на пасинг и комбинационную игру в одно-два касания, а завершили занятие силовой работой в тренажерном зале.

На 3 и 4 августа у Динамо запланированы вечерние тренировки. После занятий команду ожидают восстановительные процедуры, ужин и отдых.

Первый матч третьего квалификационного раунда Лиги конференций между Динамо и Карабахом состоится 6 августа в польском Люблине на стадионе «Арена Люблин». Стартовый свисток прозвучит в 20:00 по киевскому времени.