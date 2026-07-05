Сергей Разумовский

Любительский ФК Лопатин продолжает активно привлекать к себе внимание в соцсетях.

Клуб опубликовал ряд шутливых постов, в которых обратился за помощью к футболистам киевского Динамо — Тарасу Михавко и Владимиру Бражко. В Лопатине пошутили, что именно поддержка динамовцев может помочь команде осуществить амбициозную мечту — выйти в Премьер-лигу.

Такие публикации стали частью медийной активности клуба, который в последнее время заметно усилил интерес к себе. Ранее ФК Лопатин объявил о подписании бывшего игрока Карпат Михаила Кополовца, которого хорошо знают украинские болельщики.

Переход Кополовца в любительскую команду уже вызвал оживленное обсуждение. В соцсетях Лопатин демонстрирует, что готов не только бороться на поле, но и создавать вокруг себя яркий информационный фон.

Ранее Бражко и Михавко приняли участие в победном матче против чемпиона европейской страны.