Сергей Разумовский

Нападающий Черноморца Владислав Герич пропустит ближайшие матчи команды из-за травмы. Футболист, арендованный одесским клубом у киевского Динамо, не попал в протокол поединка против ЛНЗ из-за проблем со здоровьем.

По информации «ТаТоТаке», 20-летний форвард получил повреждение во время одной из последних тренировок Черноморца перед выездом в Черкассы. Из-за этого Герич не смог помочь команде в матче чемпионата Украины и остался вне заявки.

В настоящее время нападающий проходит необходимое восстановление под наблюдением медицинского штаба. Точный характер травмы и сроки возвращения Герича к полноценной работе не разглашаются, однако повреждение не считается слишком серьёзным.

По прогнозам врачей, футболист имеет хорошие шансы восстановиться к матчу четвёртого тура УПЛ против Кривбаса. Поединок запланирован на 30 августа. Если реабилитация будет проходить по плану, Герич сможет вернуться к тренировкам и претендовать на участие в этой встрече.

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