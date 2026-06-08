Сергей Разумовский

Карабобо стал победителем Апертура чемпионата Венесуэлы, одолев в финальном матче Пуэрто Кабельо. Одним из героев решающей встречи стал нападающий Эрик Рамирес, который выступает за Карабобо на правах аренды с киевского Динамо.

Венесуэльский форвард открыл счёт в первом тайме, уверенно реализовав пенальти на 26-й минуте. Именно этот гол позволил Карабобо уйти на перерыв с минимальным преимуществом и получить психологическое преимущество перед второй половиной встречи.

После перерыва Карабобо сумел развить успех. На 58-й минуте Мартинес удвоил преимущество своей команды, сделав счёт 2:0. После этого Пуэрто Кабельо оказался в сложном положении и был вынужден активнее идти вперёд в поисках шансов спасти матч.

Интрига вернулась уже в добавленное время. На 90+4-й минуте Перния сократил отставание Пуэрто Кабельо, однако на большее команде времени уже не хватило. Карабобо удержал победный результат и завоевал титул победителя Апертуры.

Таким образом, команда Эрика Рамиреса стала чемпионом первой части сезона в Венесуэле. Во второй половине кампании состоится Клаусура, после чего абсолютный чемпион страны определится в отдельном матче между победителями Апертуры и Клаусуры.

Чемпионат Венесуэлы (Апертура), финал

Карабобо – Пуэрто Кабельо 2:1

Голы: Эрик Рамирес, 26 (пен.), Мартинес, 58 – Перния, 90+4

Напомним, Рамирес на правах аренды выступал и в Европе, и у него откровенно не пошло.