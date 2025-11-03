Сергей Разумовский

Арендованный у Динамо нападающий Богемианс-1905 Эрик Рамирес не реализовал пенальти на 94-й минуте матча 14-го тура чемпионата Чехии против Градец-Кралове. Его удар с 11 метров парировал голкипер Адам Задражил, а игра завершилась поражением команды 1:2.

Для венесуэльца это лишь третий выход за чешский клуб, который взял его в аренду в сентябре до конца сезона. 18 октября в встрече с Викторией Пльзень (0:1) он получил красную карточку. Результативных действий на счету форварда пока нет.

Между тем в УПЛ Шахтер обыграл Динамо 3:1, прервав 42-матчевую беспроигрышную серию киевлян: у столичной команды лишь одна победа в семи турах, донеччане имеют 24 очка и опережают на четыре. Динамо еще могут опуститься на третье и даже четвертое место.

Все перипетии вокруг центрального матча украинской Премьер-лиги, анализ и обзор игры – на странице события Шахтер – Динамо на Xsport. Все самое главное – в одном месте.

После уверенной победы над Динамо главный тренер Шахтера Арда Туран жестко ответил на высказывания защитника киевлян Дениса Попова.