Нападающий сборной Украины U-20 Матвей Пономаренко рассказал о адаптации команды в Чили и поделился ожиданиями от молодежного чемпионата мира-2025. Слова футболиста передает пресс-служба УАФ.

Мы приехали за неделю до начала, даже за 9 дней – намеренно, чтобы подготовиться к чемпионату мира, чтобы привыкнуть к климату, ведь это другой континент. Нужно было нормализовать наш сон. Уже прошло 2-3 дня, всё замечательно. Я считаю, что все уже высыпаются.

У нас была товарищеская игра с Австралией (2:3) – это отличный спарринг-партнер. Они – чемпионы Азии, поэтому было интересно с ними сыграть. Считаю, что получилась отличная игра. Правда, нам было немного тяжеловато, потому что это было на третий день после того, как мы сюда прилетели. Мы еще особенно не тренировались – была только одна полноценная тренировка. Было немного тяжело, но все ребята старались, и по игре можно сказать, что выглядели мы хорошо. Конечно, были ошибки – есть над чем работать. Сейчас мы уже полностью разобрали эту игру, определили наши ошибки.

Теперь будем готовиться к чемпионату мира, к первой игре. Мы еще не разбирали сборную Южной Кореи – планируем провести полноценный анализ соперника. Помню, мы ездили в Южную Корею примерно два года назад и играли против этой сборной U-19. Это была мощная команда, и легко против них не будет. Это будет очень сложная игра.