Пресс-служба Шахтера в социальных сетях сообщила, что правый вингер Алиссон успешно перенес операцию в Лондоне.

Футболист получил перелом пятой плюсневой кости в матче 1/16 финала Кубка Украины с Полесьем, который завершился победой команды Арды Турана со счётом 1:0. Восстановление Алисона после операции займет до трех месяцев.

В этом сезоне игрок провел за Шахтер 13 матчей (939 минут), забил четыре гола и сделал шесть результативных передач. Контракт игрока с клубом действует до 31 декабря 2029 года, а по данным портала Трансфермаркт, его рыночная стоимость оценивается в девять миллионов евро.