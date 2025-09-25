Нападающий Интер Майами Лионель Месси продолжает переписывать историю мирового футбола. В матче МЛС против Нью-Йорк Сити аргентинец забил два мяча и сделал голевую передачу, а его команда победила со счетом 4:1.

После этого в карьере 38-летнего Месси стало 884 гола и 392 ассиста – вместе 1276 результативных действий, что является абсолютным рекордом в мировом футболе.

Месси выступает за Интер Майами с лета 2023 года, ранее защищал цвета ПСЖ и Барселоны. В сезоне МЛС-2025 аргентинец уже провел 23 матча, забил 24 гола и 11 раз ассистировал партнерам.