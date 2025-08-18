Нападающий «Вереса» перешел в европейский клуб
Известные детали трудового договора
около 1 часа назад
Фото - НК Верес
Нападающий ровенского Вереса Марко Мрвальевич сезон 2025/26 на правах аренды проведет в составе словенской Муры. Об этом сообщает пресс-служба украинского клуба.
К красно-черным футболист присоединился зимой прошлого года. За Верес Мрвальевич в всех турнирах в общей сложности сыграл 29 матчей, забил шесть мячей и сделал ассист.
Вторую часть прошлого сезона нападающий провел в аренде в клубе Первой лиги чемпионата Польши ЛКС (Лодзь).
Контракт Мрвальевича с Вересом действует до завершения сезона 2026/27.
Поделиться