Третье поражение подряд. Как Шахтер сыграл с Вересом в Ровно
«Горняки» завоевали три очка
В матче третьего тура Украинской Премьер-лиги ровенский Верес на своем поле принимал донецкий Шахтер. Гости победили со счетом 2:0.
«Горняки» забили первый мяч перед свистком на перерыв: Юхим Конопля ударом головой замкнул навес с углового.
На 63-й минуте красивый гол забил Винисиус Тобиас.
Отметим, что из-за травм матч не доиграли два футболиста Шахтера: Алиссон и Конопля.
Верес потерпел третье поражение подряд и занимает 14-е место в турнирной таблице УПЛ, Шахтер – второй с семью очками.
УПЛ, 3-й тур
Верес – Шахтер – 0:2
Голы: Конопля, 45+1, Тобиас, 63.