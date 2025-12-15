Главный наставник Наполи Антонио Конте высказался по итогам гостевого матча против Удинезе, в котором его команда уступила со счетом 0:1 в рамках пятнадцатого тура чемпионата Италии.

«В первом тайме Удинезе ни разу не пробил по нашим воротам, и мы должны были использовать это преимущество намного лучше.

Второй тайм начался с подачи в нашу штрафную площадку, и мы сразу же оказались под угрозой пропущенного мяча. После этого возникла нервозность, и это было заметно на поле. Впоследствии два забитых нами гола были отменены.

Мы действовали слишком напряженно и нервно. Нам придется много работать над тем, чтобы в сложных моментах команда выглядела более уверенно. Следует научиться преодолевать подобные ситуации», – отметил Конте.