Наполи закрывал программу 4 тура Серии А домашним матчем против Пизы. Встреча в Неаполе завершилась со счетом 3:2.

Гости почти весь первый тайм достойно держались в логове чемпиона Италии, пока на 39-й минуте Гилмор не открыл счет.

После перерыва одна из атак на ворота Наполи привела к 11-метровому. Нзола на 60-й минуте восстановил паритет на табло.

Команда Антонио Конте отреагировала на пропущенный гол довольно быстро. Сначала Спинаццола вернул неаполитанцам преимущество в один гол, а затем Лукка его удвоил.

Финальный аккорд в этом матче был за Пизой, которая на последних минутах сократила отставание в счете.

Серия А. 4 тур

Наполи - Пиза 3:2

Голы: Гилмор, 39, Спинаццола, 73, Лукка, 82 - Нзола, 60, да Соуза, 90

