Известная оценка Малиновского в ничейном матче Дженоа в Серии А
«Грифоны» спасли матч на последних минутах
Руслан Малиновский/фото: Дженоа
В третьем туре чемпионата Италии Комо встречался с Дженоа, игра завершилась ничьей 1:1.
Руслан Малиновский начал матч в стартовом составе гостей и провел на поле 71 минуту.
После финального свистка порталы Sofascore и WhoScored выставили украинскому полузащитнику оценки 6.8 и 6.5 баллов.
По статистике, Малиновский выполнил 86% точных передач, отметился пятью успешными обводками, выиграл одно верховое единоборство и сделал 48 касаний мяча.
В этом сезоне 32-летний игрок уже провел три поединка за свою команду.
