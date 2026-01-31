Французский форвард Кристофер Нкунку прошлым летом перешел в итальянский Милан из лондонского Челси за 37 миллионов евро. 28-летний нападающий провел 19 матчей за «россонери» (944 минуты), забил пять голов и отдал две результативные передачи, однако его будущее в клубе вызывает вопросы.

Милан не скрывает, что готов рассмотреть выгодные предложения по трансферу игрока уже этой зимой и даже содействует поиску нового клуба. По последним данным, «россонери» предлагали Наполи оформить аренду Нкунку до конца сезона, чтобы помочь неаполитанцам справиться с кадровыми проблемами в атаке из-за травм ключевых футболистов.

Однако в Неаполе предложение встретили прохладно, а сам Нкунку не спешит покидать Милан и отклонил несколько других вариантов. Дополнительно переговоры усложняет высокая зарплата футболиста – 5 миллионов евро в год.

