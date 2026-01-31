Итальянский центральный защитник Даниэле Ругани на протяжении всей своей взрослой карьеры тесно связан с туринским Ювентусом, цвета которого продолжает защищать и сейчас, периодически отправляясь в аренды во французский Ренн, сардинский Кальяри и амстердамский Аякс.

В начале текущего сезона 31-летний футболист продлил контракт с клубом до 2028 года, однако вскоре после этого получил мышечную травму. Повреждение помешало ему полноценно включиться в борьбу за место в стартовом составе команды под руководством Лучано Спаллетти.

Ограниченное игровое время, всего 350 минут в восьми матчах сезона, подтолкнуло Ругани к мысли о новой аренде уже в зимнее трансферное окно. Интерес к защитнику проявила Фиорентина, которая предложила Ювентусу вариант аренды до конца сезона с возможностью последующего выкупа при выполнении определенных условий.

Клубы уже начали переговоры, поэтому окончательное решение по будущему футболиста может быть принято в ближайшее время.

