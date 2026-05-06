Сергей Разумовский

Турецкий журналист и комментатор Гекхан Экрем сообщил, что главный тренер Бенфики Жозе Моуринью заинтересован в возможном подписании вингера Трабзонспора и сборной Украины Александра Зубкова.

По информации источника, португальский специалист внимательно следит за ситуацией вокруг украинского футболиста, который может сменить клубную прописку во время летнего трансферного окна. Один из возможных вариантов развития событий предполагает обмен: Зубков может перейти в Бенфику, а в обратном направлении в Трабзонспор отправится один из игроков лиссабонского клуба.

Интерес со стороны Моуринью может быть связан и с тем, что португальский тренер хорошо знаком с турецким чемпионатом. Ранее он работал в Фенербахче, поэтому имеет достаточно представления об уровне футболистов, выступающих в местной Суперлиге. Именно этот фактор может сыграть важную роль в потенциальном трансфере Зубкова.

Ранее в СМИ уже появлялась информация о том, что Александр Зубков может покинуть Трабзонспор летом. Украинский вингер привлекает внимание благодаря своей универсальности, способности действовать на флангах атаки, создавать моменты для партнеров и выполнять большой объем работы в нападении.

В текущем сезоне Зубков провел за Трабзонспор 34 матча во всех турнирах. На его счету 3 забитых мяча и 11 результативных передач. По оценке портала Transfermarkt, трансферная стоимость футболиста составляет 7 миллионов евро.

Александр Зубков также остается игроком национальной сборной Украины, что дополнительно повышает его статус на международном рынке. Если интерес Бенфики станет предметным, летнее трансферное окно может стать для украинца шансом перебраться в один из самых известных клубов Португалии.

А полузащитник Георгий Судаков снова не сыграл за Бенфику. Сколько матчей Моуринью уже «маринует» украинца?