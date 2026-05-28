Денис Седашов

Пражская Славия оформила трансфер 19-летнего вратаря львовских Карпат Назара Домчака. Об этом сообщает пресс-служба команды.

Чешский клуб заплатил за талантливого голкипера 5 миллионов евро. Контракт молодого украинца со Славией рассчитан на пять лет — до лета 2031 года.

В сезоне-2025/26 Назар отыграл за львовский клуб 29 матчей во всех турнирах, в которых пропустил 28 мячей. При этом в 15 поединках молодой вратарь сумел сохранить свои ворота в неприкосновенности.

