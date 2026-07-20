Сергей Разумовский

Сборная Испании одержала победу над Аргентиной в финале чемпионата мира-2026. Решающий матч завершился со счетом 1:0 в пользу испанцев после дополнительного времени.

Основное время встречи прошло без забитых мячей, поэтому команды продолжили борьбу в экстра-тайме. Единственный победный гол в финале был забит на 106-й минуте. Его автором стал нападающий Ферран Торрес, а результативную передачу в этом эпизоде отдал Нико Вильямс.

Благодаря этой победе Испания во второй раз в истории стала чемпионом мира. Ранее испанцы выигрывали мундиаль в 2010 году, когда в финале также победили после добавочного времени.

В целом сборная Испании демонстрирует впечатляющую результативность в финалах крупнейших международных турниров. Испанцы выиграли 6 из 7 финальных матчей чемпионатов мира и Европы, в которых участвовали.

На счету Испании титулы чемпиона Европы 1964, 2008, 2012 и 2024 годов, а также победы на чемпионатах мира 2010 и 2026 годов. Единственное поражение в финалах крупных турниров сборная Испании потерпела на Евро-1984. Тогда испанцы уступили Франции со счетом 0:2 в решающем матче континентального первенства.

Отдельно стоит отметить стопроцентный показатель Испании именно в финалах чемпионатов мира. Команда дважды выходила в решающие матчи мундиалей и в обоих случаях одерживала победы.