Сергей Разумовский

Сборная Португалии вышла в следующий раунд чемпионата мира-2026, одержав волевую победу над Хорватией в матче 1/16 финала. Поединок завершился со счетом 2:1 в пользу португальцев, однако главным эпизодом игры стал не только камбэк команды, но и чрезвычайно редкое судейское решение в компенсированное время.

Хорватия была очень близка к тому, чтобы перевести матч в овертайм или хотя бы спастись в конце встречи. В добавленное арбитром время балканская команда организовала результативную атаку, после которой мяч оказался в воротах сборной Португалии. Автором взятия ворот стал Йошко Гвардиол, и сначала казалось, что хорваты избежали поражения в основное время.

Однако радость игроков и болельщиков Хорватии длилась недолго. После просмотра эпизода арбитры отменили гол из-за положения вне игры. Как сообщает L’Equipe, ключевым моментом стал почти неуловимый контакт мяча с нападающим Игорем Матановичем. По данным источника, мяч коснулся кончиков волос форварда, и именно это касание стало решающим для трактовки эпизода.

Ситуация получилась очень необычной, ведь человеческим глазом такой контакт невозможно было бы определить. Однако современные технологии помогли судейской бригаде установить факт касания. Встроенный в мяч датчик зафиксировал микроскопический контакт с волосами Матановича, после чего мяч оказался у Марио Пашалича.

Именно из-за этого технически зафиксированного касания арбитры признали, что следующая фаза атаки началась с участием игрока Хорватии, а Пашалич в момент получения мяча находился в положении вне игры. В итоге гол Гвардиола не был засчитан, несмотря на то что эпизод выглядел крайне противоречивым и вызвал бурную реакцию хорватской команды.

Этот момент фактически стал решающим в матче. Если бы гол Хорватии был засчитан, счет стал бы 2:2, и игра, вероятно, перешла бы в дополнительное время. Вместо этого Португалия сохранила минимальное преимущество и довела встречу до победного завершения.

Сам матч получился напряженным и затяжным. Из-за большого количества остановок, просмотров эпизодов и добавленного времени поединок длился около 110 минут.

Напомним, Роналду побил сразу два рекорда чемпионатов мира.