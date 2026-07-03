Неудержимый Криштиану! Роналду побил сразу два рекорда чемпионатов мира
Звездный форвард творит историю в 41 год
26 минут назадПодписаться в
Криштиану Роналду. Фото - Getty Images
Криштиану Роналду сразу два возрастных рекорда в матче против Хорватии в плей-офф ЧМ-2026.
- 41-летний Роналду стал самым возрастным полевым игроком, сыгравшим в матче плей-офф мундиаля. Португалец превзошел рекорд 40-летнего капитана сборной Боснии и Герцеговины Эдина Джеко, который днем ранее обновил возрастной рекорд.
- Роналду реализовал пенальти в ворота Хорватии. С этим голом в возрасте 41 года и 147 дней Криштиану стал самым возрастным автором гола в истории плей-офф ЧМ по футболу. Он превзошел рекорд другого португальца Пепе, который забил в возрасте 39 лет и 283 дней в матче 1/8 финала ЧМ-2022 года против Швейцарии.
В 1/8 финала чемпионата мира-2026 сборная Португалии сыграет с Испанией. Матч состоится в понедельник, 6 июля, и начнется в 22:00 по киевскому времени.