Сергей Разумовский

Турецкий защитник Галатасарая Метехан Балтаджи может продолжить карьеру в Шахтере. Об интересе донецкого клуба к 23-летнему футболисту сообщил местный инсайдер Эмре Чингилер в KICK.

По данным источника, Шахтер уже установил контакт с игроком по поводу возможного трансфера. Балтаджи имеет опыт выступлений за молодежную сборную Турции, за которую провел 12 матчей и забил один гол. При этом в национальную команду защитник пока не вызывался.

В текущем сезоне футболист почти полностью пропустил из-за дисквалификации. Балтаджи успел сыграть только два матча, после чего был отстранен из-за нарушений, связанных со ставками, в частности на матчи с участием собственной команды.

Всего за первую команду Галатасарая Балтаджи провел 40 матчей и отметился одним голом. А срок его дисквалификации заканчивается 7 августа 2026 года.

