Найден новый защитник для Шахтера в Турции. Но с ним есть проблема
Соотечественник Турана в чем-то повторил судьбу Мудрика
около 2 часов назад
Турецкий защитник Галатасарая Метехан Балтаджи может продолжить карьеру в Шахтере. Об интересе донецкого клуба к 23-летнему футболисту сообщил местный инсайдер Эмре Чингилер в KICK.
По данным источника, Шахтер уже установил контакт с игроком по поводу возможного трансфера. Балтаджи имеет опыт выступлений за молодежную сборную Турции, за которую провел 12 матчей и забил один гол. При этом в национальную команду защитник пока не вызывался.
В текущем сезоне футболист почти полностью пропустил из-за дисквалификации. Балтаджи успел сыграть только два матча, после чего был отстранен из-за нарушений, связанных со ставками, в частности на матчи с участием собственной команды.
Всего за первую команду Галатасарая Балтаджи провел 40 матчей и отметился одним голом. А срок его дисквалификации заканчивается 7 августа 2026 года.
Ранее сообщалось, что Шахтер может оформить трансфер защитника клуба АПЛ.
