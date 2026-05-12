Правый защитник Вулверхэмптона Педро Лима может стать игроком Шахтера. Об этом сообщает Sport.ua.

По данным источника, стороны ведут переговоры по трансферу 19-летнего бразильца. Сумма потенциальной сделки остается неизвестной, при этом клубы близки к соглашению.

Напомним, что в следующем сезоне Вулверхэмптон будет играть в Чемпионшипе.

Английский клуб подписал Педро в 2024 году из Спорт Ресифи за 10 миллионов евро, а летом 2025 года игрока арендовал Порту, однако зимой этого года он вернулся в Вулверхэмптон.

Контракт Лимы с английским клубом рассчитан до 30 июня 2029 года.

В этом сезоне Педро сыграл 17 матчей и отдал 1 ассист.

Ранее в Шахтере официально подтвердили второй трансфер на следующий сезон.