Ярмолюк отыграл тайм в ничейном матче Брентфорда против Сандерленда
Украинец вышел на поле на 46-й минуте
В матче 3-го тура АПЛ Брентфорд дома сыграл вничью с Сандерлендом.
Хозяева вышли вперед во втором тайме благодаря голу Янельта, однако гости отыгрались в конце встречи после удара с пенальти Энцо Ле Фе.
Украинский полузащитник Брентфорда Ярмолюк вышел на замену на 46-й минуте и получил жёлтую карточку на 69-й.
АПЛ. 3-й тур
Брентфорд – Сандерленд – 1:1
Голы: Янельт, 57 – Ле Фе, 82, пен
12 сентября Брентфорд сыграет против Борнмута, а Сандерленд примет Арсенал.
Тоттенхэм в дебютном матче Мудрика сыграл вничью с Ноттингемом Форест.