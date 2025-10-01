Сегодня, 1 октября, в матче 2-го тура группового этапа Лиги чемпионов сезона 2025/2026 Барселона уступила на своем поле французскому ПСЖ со счетом 1:2. Встреча состоялась на стадионе Олимпик Луис Компаньис в Барселоне.

Барселона вышла вперед на 19-й минуте благодаря точному удару Феррана Торреса. Однако уже на 38-й минуте Сени Майюлу восстановил равновесие. Концовка матча стала решающей: на 90-й минуте Гонсалу Рамуш принес парижанам победу, установив финальный счет 1:2.

Украинский защитник ПСЖ Илья Забарный вышел в стартовом составе команды Луиса Энрике и провел на поле все 90 минут. Особенно болельщикам понравился момент с участием Забараного в первом тайме. Украинец в подкате выбил мяч из пустых ворот после кинжальной атаки Барселоны.

В следующем туре каталонцы встретятся с греческим Олимпиакосом, а ПСЖ сыграет против немецкого Байера. Обе встречи запланированы на 21 октября.

1 октября 2025 года, Барселона, стадион Олимпик Луис Компаньис

Основной этап, 2 тур

Барселона – ПСЖ 1:2 (Ферран Торрес 19 - Майюлу 38, Гонсалу Рамуш 90)