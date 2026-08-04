Сергей Разумовский

Украинский футбольный комментатор и журналист Виктор Вацко рассказал, почему Шахтер не смог подписать центрального защитника Дженоа Алана Маттурро.

По словам Вацко, донецкий клуб был очень близок к завершению трансфера 21-летнего уругвайца. Маттурро имеет итальянский паспорт, что могло бы упростить его переход в Шахтер и дальнейшее участие в еврокубковых матчах.

Защитник выделяется высоким ростом и физическими данными. Его рост составляет 189 сантиметров. Маттурро является левоногим центральным защитником, что также делало его привлекательным вариантом для украинского клуба.

Футболист принадлежит Дженоа, однако прошлый сезон провел в аренде в Ла Лиге. В составе Леванте уругваец сыграл 21 матч, забил один гол и сделал одну результативную передачу.

Вацко отметил, что Шахтер согласовал с руководством Дженоа все основные финансовые условия трансфера. Ожидалось, что Маттурро прибудет в расположение донецкой команды для прохождения медицинского осмотра, после чего должен был подписать контракт.

Однако в последний момент в ситуацию вмешался главный тренер Дженоа Даниеле Де Росси. Наставник заблокировал переход, поскольку рассчитывает на Маттурро в новом сезоне и хочет использовать его в составе итальянской команды.

Таким образом, Шахтер упустил возможность подписать перспективного левоногого защитника. Несмотря на достигнутые договоренности между клубами, позиция главного тренера Дженоа стала решающей для срыва трансфера.

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