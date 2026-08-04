Главный тренер донецкого Шахтера Арда Туран после матча первого тура УПЛ с Кудривкой (5:1) не дал точного ответа, где «горняки» планируют играть домашние поединки Лиги чемпионов.

«О нашем будущем месте на матче Лиги чемпионов: с этим вопросом лучше обратиться к Сергею Палкину или Дарио Срне. После того как место действительно будет подтверждено, я смогу дать ответ.

В любом случае, где бы это ни происходило, будем рады видеть всех украинских болельщиков и очень рассчитываем на болельщиков Шахтера, на их поддержку и ту замечательную атмосферу, которую они могут подарить нам в любой части мира, где бы ни пришлось нашей команде проводить свои матчи», – цитирует Турана клубная пресс-служба.