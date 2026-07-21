Сергей Разумовский

Нападающий Динамо Владислав Супряга сейчас тренируется вместе с командой U-21 киевлян. По информации «ТаТоТаке», клуб продолжает держать футболиста в структуре, однако вопрос его будущего остается открытым из-за действующих финансовых условий контракта.

По данным источника, Супряга остается качественным исполнителем, но его нынешняя зарплата слишком высока для большинства потенциальных претендентов. Речь идет примерно о 300 тысячах в год в валюте, а действующий контракт с Динамо рассчитан до лета 2027 года. Именно это, как отмечается, и усложняет поиск новой команды для нападающего в настоящий момент.

Несмотря на наличие игрового опыта на уровне УПЛ, найти клуб, готовый взять на себя такие финансовые обязательства, непросто. Из-за этого ситуация вокруг Супряги фактически зависла, а его дальнейшая судьба будет зависеть не только от интереса других команд, но и от готовности киевлян пойти на уступки в условиях потенциального трансфера или аренды.

Прошлый сезон форвард провел в аренде в Эпицентре. За это время он принял участие в 23 матчах, в которых забил три мяча и сделал одну результативную передачу. Transfermarkt в настоящее время оценивает Владислава Супрягу в 400 тысяч евро.

Ранее сообщалось, что технический вингер-легионер больше не будет играть за киевлян.