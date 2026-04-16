Сергей Разумовский

Бывший футболист Волыни Роман Степанов, который является отцом нападающего Утрехта Артема Степанова, поделился тяжелыми воспоминаниями о первых днях полномасштабной войны и вынужденном выезде из Украины. Его слова передает пресс-служба нидерландского клуба.

Из-за войны нам пришлось переехать в Германию. В тот день мы были в Киеве, на тренировочной базе. Все началось в четыре утра. Взрывы. Мы быстро собрали вещи, не понимая, что происходит. Было очень страшно, царила паника. Мы пытались выехать из Киева, но это заняло очень много времени. Я забрал Артема и еще троих ребят из нашего города. Было очень страшно. Я предпочел бы об этом не вспоминать. Роман Степанов отец футболиста Артема Степанова, бывший игрок Волыни

В свою очередь Артем Степанов кратко подтвердил, насколько сложной была ситуация в Украине в тот период. По его словам, оставаться на Родине было трудно не только с точки зрения футбола, но и для обычной жизни в целом.

Там было трудно оставаться. Как для футбола, так и для самой жизни. Артем Степанов

