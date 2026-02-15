Украинский форвард Утрехта Артем Степанов накануне провёл свой четвёртый матч в составе нового клуба, выйдя в стартовом составе на матч против Гронингена.

За четыре сыгранных поединка нападающий пока не смог открыть счёт своим голам, однако его показатель ожидаемых голов составляет 1,61 xG.

Как сообщает статистический сервис Opta, это самое высокое значение xG среди игроков Утрехта за всю историю подобных подсчётов, которым не удалось забить хотя бы один гол в Эредивизи.

Первые два матча Степанов начинал на скамейке запасных, тогда как последние два выходил с первых минут. Всего 18-летний футболист провёл на поле 179 минут и отметился одной голевой передачей.