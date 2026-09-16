Названо имя нового тренера Довбика в Болонье.
Руководство клуба решило попрощаться с Тедеско
Болонья приняла решение уволить главного тренера команды Доменико Тедеско. Об этом сообщил инсайдер Фабрицио Романо.
41-летний итальянский специалист возглавил команду перед началом сезона, однако не смог добиться с ней ни одной победы. Под руководством Тедеско Болонья проиграла три матча и один раз сыграла вничью.
После неудачного начала чемпионата команда занимает 16-е место в турнирной таблице Серии А. Именно результаты на старте сезона стали основной причиной смены тренера.
Новым наставником Болоньи станет Раффаэле Палладино. По информации Романо, клуб уже достиг договоренности с 42-летним специалистом. Он заменит Тедеско на посту главного тренера итальянской команды.
Напомним, за Болонью на правах аренды из Ромы выступает украинский нападающий Артем Довбик. Переходу форварда в итальянский клуб в свое время хотел именно Тедеско.