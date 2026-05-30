35-летний защитник Зари Игорь Пердута сообщил о том, что продлит контракт с луганским клубом. Его слова передает Sport.ua.

За «Зорю» я выступаю с июля 2025 года и 30 июня у меня заканчивался контракт. На прошлой неделе мне предложили его еще на год продлить. После возвращения из отпуска в конце июня перед отъездом на сбор в Словению подпишем новое соглашение.

Конечно, я доволен, ведь в моем возрасте получить возможность еще сезон поиграть в элитном дивизионе – дорогого стоит. Придает уверенности и то, что «Зоря» успешно выступала на финише прошлого чемпионата и, надеюсь, что мы и дальше не будем разочаровывать своих болельщиков.