Заря победила Карпаты в 30-м туре чемпионата Украины
За Луганск забивали Вантух и Янич
Луганская Заря одержала волевую победу над львовскими Карпатами в заключительном туре Украинской Премьер-лиги.
Счет в первом тайме открыли хозяева поля — в составе Карпат отметился Бруниньо.
После перерыва команда Виктора Скрипника сравняла счет усилиями Романа Вантуха. На 89-й минуте поединка Андрей Янич забил второй мяч луганчан и установил финальный результат.
УПЛ. 30-й тур
Карпаты – Заря – 1:2
Голы: Бруниньо, 30 – Вантух, 74, Янич, 90
По итогам чемпионата Заря заняла восьмое место в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. Карпаты финишировали на девятой строчке с 41 баллом.
