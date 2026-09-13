Сергей Разумовский

Оболонь наконец-то прервала свою длительную безголевую серию в сезоне-2026/27. Киевская команда отметилась забитым мячом в матче шестого тура украинской Премьер-лиги против ЛНЗ.

К моменту гола киевляне уже проигрывали со счётом 0:3. Черкасская команда уверенно контролировала ход встречи и создала комфортное преимущество ещё до того, как Оболонь смогла ответить.

Единственный гол столичного клуба забил Андрей Маткевич. Полузащитник, арендованный у Динамо, воспользовался своим шансом и стал автором первого результативного удара Оболони в новой кампании. Тем не менее, этот мяч не помог киевлянам избежать поражения – матч завершился победой ЛНЗ со счётом 3:1.

До этого Оболонь не могла забить в ни одном из шести предыдущих матчей сезона. В чемпионате Украины команда начала выступление с поражения от Эпицентра – 0:3. После этого киевляне трижды подряд сыграли вничью без забитых мячей. Их матчи против Буковины, Кудривки и Колоса завершились с одинаковым счётом 0:0.

В следующем матче УПЛ Оболонь потерпела ещё более крупное поражение. Харьков разгромил столичную команду со счётом 5:0, оставив её без забитых мячей в очередной игре чемпионата.

Безголевая серия киевлян продолжилась и в Кубке Украины. В матче против Карпат Оболонь не сумела поразить ворота львовского клуба и уступила со счётом 0:2.